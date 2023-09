Intervenuto ai microfoni di Mediaset in vista della sfida di Champions League contro il Braga, l'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato anche del "caso" Kvaratskhelia.



HA SBAGLIATO - "Io parlo con tutti, anche con lui. Sa di aver sbagliato ma non è un problema, l'importante è che non sia nervoso perché non segna. Come gli ho spiegato, si deve concentrare solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà da solo, ma anche con gli assist".