Tuttosport riporta: "C’è una moderata soddisfazione nello staff dirigente del Napoli per come la Lega Calcio ha preparato il calendario e l’autostima che Gattuso ha riportato nello spogliatoio è tale che nel Napoli tutti sono convinti di poter ottenere il massimo in ognuna delle competizioni: vincere la Coppa Italia, arrivare ai quarti di Champions League e raggiungere anche il quarto posto in campionato. «Vi devo fare un applauso, nessuno di voi si è tirato indietro durante questo mese», ha detto Gattuso ai suoi calciatori per caricarli in vista degli impegni che li attendono".