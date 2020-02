Come riporta Il Mattino, Gattuso ha tenuto ieri a rapporto il Napoli più a lungo: "«Voi che avete da dirmi?». Ringhio è così: schietto, umile, disponibile. Non fa processi, quando è il momento ascolta. In momenti così sa che non bisogna esagerare. Di aver giocato bene per mezz'ora non gli importa nulla. La squadra è lì seduta dove solitamente sono seduti i giornalisti, nella sala stampa del centro tecnico. Gattuso non è arrabbiato, è preoccupato. L'atteggiamento da primi della classe non è piaciuto a Gattuso. Ed è questo che finisce nel mirino dell'allenatore. Ed è di questo che si è parlato per quasi due ore in cui i giocatori sono stati a rapporto con lo staff tecnico. La squadra ascolta l'elenco delle cose che non hanno funzionato. Ma quello che pesa di più a Gattuso è il fatto che appena gli altri vanno al tiro, segnano"