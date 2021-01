Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, il Napoli è chiamato a rispondere sul campo. Dovrà farlo oggi in trasferta a Verona, palla al centro programmata alle 15. In vetta alla classifica si fermano Milan e Inter, mentre vincono ancora Roma e Atalanta. Il Napoli non può rallentare la corsa e ha l'occasione di riprendere il terzo posto e accorciare dalle prime due.



COSÌ IN CAMPO - Rispetto alla sfida di quattro giorni fa Gattuso non cambierà troppo. Tra i pali ci sarà nuovamente l'alternanza, con Meret al posto di Ospina. Nella difesa a 4 ritrova il posto sull'out di destra Di Lorenzo (squalificato contro la Fiorentina), mentre sulla fascia opposta Hysaj al posto di Mario Rui. Coppia centrale con Koulibaly che sarà affiancato dall'ex di turno, Amir Rrahmani. In mediana ci saranno ancora Demme e Bakayoko. Nei tre a supporto dell'unica punta Petagna ancora Lozano, Zielinski e Insigne. In panchina ci saranno Osimhen e Mertens, con i due che potrebbero avere spazio nella ripresa.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso