Ildomani affronterà ilper la quarta giornata di Europa League.ha parlato alla vigilia del match ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:- "Quello che si dice in uno spogliatoio deve rimanere nello spogliatoio. Sono uscite tante inesattezze, tante stupidaggini. Non c'è niente di vero. Non ho letto nulla, ma mi è stato riferito. Ciò che dovevo dire alla squadra gliel'ho detto, a voi non interessa. Non c'è stata nessuna litigata, anzi, una lunga chiacchierata per fare qualcosa in più perché la squadra ora sta facendo tanto ma non basta".- "Andare via? Deve interessare a me, alla società. Quello che si dice dentro uno spogliatoio deve restare lì. Sicuramente non c'è stata alcuna litigata, ma una chiacchierata costruttiva. Dobbiamo pensare solo a giocare con maggior veemenza e voglia".- "Le sensazioni sono positive. Se tocco con mano e vedo una squadra morta, non collegata, faccio fatica ad allenarla. Chi mi conosce bene sa come mi piace vivere lo spogliatoio, il gioco del calcio. Ma la squadra è viva e dobbiamo solo pensare al campo. Cercare alibi non ci porta da nessuna parte. Vedo una squadra tranquilla che lavora bene. Poi bisogna analizzare le partite perché se vediamo stiamo affrontando gare con un grandissimo livello. Manca qualcosa perché serve maggior cattiveria negli ultimi 20 metri, tante volte commettiamo degli errori, ma nel calcio ci possono stare. Dobbiamo alzare l'asticella e migliorare quotidianamente".- "Domani sicuramente faremo un po' di turnover. Ma è normale perché si gioca ogni tre giorni. Se vediamo il calendario fino al 23 dicembre giocheremo ogni tre giorni. Non è un problema perché chi scenderà in campo darà sicuramente il massimo".- "Non è ancora al 100%, non riesce a lavorare con continuità. Speriamo di recuperarlo il prima possibile".