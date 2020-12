L'avvio di stagione per il Napoli non può che essere soddisfacente. Gli azzurri hanno conquistato otto vittorie e solo due sconfitte sul campo (più quella a tavolino contro la Juventus) in campionato, mentre in Europa League è stato centrato il primo obiettivo: il primato nel girone.



Le ultime gare, però, non sono state proprio esaltanti dal punto di vista dell'approccio e del gioco. Un po' il tutto è dettato dagli impegni ravvicinati che causano sicuramente stanchezza alla squadra, ma Gattuso non ammette passaggi a vuoto come accaduto nel primo tempo contro la Sampdoria. Il tecnico calabrese - si legge sulla Gazzetta dello Sport - ha chiesto ai propri giocatori una prestazione di carattere questa sera contro l'Inter, dopo le ultime deludenti che lo hanno contrariato abbastanza.