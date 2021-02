L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso ha dichiarato dopo l'eliminazione dall'Europa League contro il Granada: "Anche oggi abbiamo preso un gol assurdo, eravamo in tre contro uno in area. Non ricordo altre azioni da parte loro che hanno perso troppo tempo, invece noi dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo dimostrato. Sono arrabbiato non perché abbiamo perso, ma perché si è giocato veramente poco".



"Ora pensiamo a lavorare e a recuperare gli assenti. La squadra deve stare tranquilla, qui la gente deve rompere le scatole a me perché il primo responsabile sono io. Quella del Napoli è una maglia pesante, ma bisogna stare tranquilli e dare qualcosina in più tutti quanti. Mertens l'ho visto meglio delle altre volte in cui è entrato, gli fa meno male la caviglia e la corsa è più fluida. Osimhen? Non sappiamo ancora se ci sarà, non dipende da noi. Ha avuto un trauma cranico, ha perso i sensi. La responsabilità non è neanche del nostro dottore, ma del protocollo".