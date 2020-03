Il futuro di Gennaro Gattuso sembra essere sempre più legato ai colori azzurri del Napoli. C'è da rinnovare il contratto e tutto fa pensare che resterà ai piedi del Vesuvio anche la prossima stagione.



A parlare del futuro di Gattuso ci ha pensato il giornalista di Mediaset, Simone Cerrano:



"De Laurentiis vuole blindare Gattuso fino al 2023. L'allenatore ha convinto, risalendo la classifica e conquistando tutti con l'atteggiamento. Il contratto attuale prevede un ingaggio da un milione e mezzo con rinnovo automatico a giugno 2021 entro il 30 aprile. De Laurentiis vuole stringere i tempi e l'obiettivo era sedersi al tavolo questa settimana con Jorge Mendes, agente dell'allenatore. L'incontro non ci potrà essere, così si sentiranno in videoconferenza. De Laurentiis è pronto ad offrirgli un triennale con un aumento di stipendio, con la possibilità da ambo le parti di liberarsi al termine di ogni stagione. Gattuso vuole restare, ma vuole avere carta bianca per lo staff e garanzie precise sul mercato. Chiede di ripartire da Zielinski e altri azzurri per ripartire con un nuovo ciclo".