Sei mesi sabbatici. Non di più. Dalla panchina del Milan a quella del Napoli, dal confrontarsi con Ancelotti al prenderne il posto. Gennaro Gattuso torna in Serie A dopo una qualificazione in Champions League sfiorata coi rossoneri, e lo fa dalla porta principale, prendendo il posto di chi lo ha reso grande proprio a Milano.



Come scrive la Repubblica, Rino poteva tornare prima: 18 le offerte arrivate sulla scrivania dell'ex Milan, 18 quelle rifiutate. Le più concrete: Valencia, i club di Mosca, Genoa e Sampdoria, Olympiacos e Cina. La Fiorentina ci stava pensando, il Napoli si è mosso. E ora, Gattuso, è pronto a mettersi di nuovo in gioco.