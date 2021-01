Rino Gattuso, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul campo dell'Udinese.



SULLA VITTORIA - "Non era facile dopo la sconfitta contro lo Spezia. Mercoledì abbiamo preso una mazzata incredibile. Oggi abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi e ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato quattro giorni fa".



SU RRAHMANI - "Dispiace per Rrahmani, è un grande professionista ma l’allenatore deve fare delle scelte. Avrà ancora chance, ma oggi ho preferito toglierlo all’intervallo".



SULL'ATTEGGIAMENTO - "Io mi arrabbio non tecnicamente, ma sull’annusare il pericolo. Oggi ho visto facce diverse: ripensando a mercoledì, non posso vedere difensori che dicono ‘sbagliamo gol, per forza poi lo prendiamo’. No, dobbiamo annusare il pericolo ma è un problema che questa squadra che si porta tempo da tempo, non è solo un problema della mia gestione. Si può migliorare: il calcio non è solo una fase".



SUI CALCIATORI E I... TELEFONINI - "I giovani di oggi devono smanettare meno, si va troppo sul telefonino e si leggono troppe cose. Napoli è a livello di Roma, ci sono tante radio e siti. Meglio se mettiamo le energie sul campo invece di leggere, in giro si dicono tante cavolate. Napoli non è una piazza facile".



SU LLORENTE - "In questo momento non si muove".