Le assenze in casa Napoli in questi giorni sono veramente pesanti. Gattuso questa sera contro il Granada, per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, avrà a disposizione 14 giocatori della prima squadra più 6 ragazzi.



Alcuni giocatori sono infortunati, altri sono fermi a causa della positività al Covid-19. Questi ultimi sono Ghoulam e Koulibaly che restano positivi dopo l'ultimo tampone effettuato, però la carica virale è debole. Il rientro sembra avvicinarsi e Gattuso può iniziare a sperare. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.