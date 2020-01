Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa anche del possibile colpo Lobotka: "Rispettiamo questo gruppo di calciatori, di mercato non è corretto parlarne per chi sta sputando tanta fatica negli allenamenti. Se arriverà qualcuno spiegherò perché è arrivato. A me piace lavorare con le coppie, numericamente siamo in meno a centrocampo, è un dato di fatto".