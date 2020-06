La forza di una squadra è data dal giusto affiatamento, dall'unione del gruppo. Al Napoli probabilmente ad inizio anno è mancato proprio questo fattore, ma con l'arrivo di Gattuso c'è stato un netto cambio di rotta.



A pochi giorni dalla ripresa della stagione, dal vero ritorno in campo, la squadra, Gattuso e lo staff hanno partecipato ad una cena tutti insieme. Lunedì erano circa 50 presso LaBaita Braceria. Una cena offerta da Gattuso (come promesso) per rafforzare il legame l'uno con l'altro e caricarsi per questo finale di stagione.



Tanta carne ma anche tanti sorrisi, su tutti quello di Dries Mertens che durante la serata si è reso protagonista di un episodio molto divertente: mentre firmava con dedica la sua maglia ha scherzato fingendo di scrivere "Abbiamo mangiato uno schifo". Da lì sono partite le risate di tutti. Insomma, Mertens resta sempre il solito "scugnizzo napoletano" pronto per animare qualsiasi situazione.