È un Gattuso orgoglioso quello che ha parlato alla vigilia di Napoli-Juve. Orgoglioso della sua squadra e concentrato al punto giusto per portare a casa il trofeo. L'allenamento di oggi è durato più del previsto e le urla per aumentare il ritmo si sentivano fino all'esterno del San Paolo.



Arrivano tante conferme e novità in vista di domani per quanto riguarda l'11 titolare che manderà in campo lo stesso allenatore calabrese. Tra i pali ovviamente ci sarà Meret, con Ospina che è squalificato. Difesa a quattro che cambierà un elemento su quattro rispetto alla gara contro l'Inter: Mario Rui a sinistra prenderà il posto di Hysaj. In mezzo al campo rientrerà anche Fabián Ruiz al posto di Elmas. Completeranno il trio di centrocampo Demme e Zielinski. In avanti è prevista un'unica novità, ovvero l'inserimento di Callejon a destra al posto di Politano, per formare il solito tridente con Insigne e Mertens che ha fatto sognare Sarri quando era sulla panchina azzurra.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.