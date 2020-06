Dopo la vittoria della Coppa Italia il Napoli è pronto per tornare in campo e affrontare nuovamente il campionato. Lo farà senza il peso di dover conquistare l'Europa League (già acquisita con la vittoria della coppa) e con un filo di spensieratezza che potrebbe condurre al sogno quarto posto.



Il primo step si chiama Verona. Domani alle 19:30 al Bentegodi andrà di scena Verona-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A. Gattuso prepara le sue scelte, che varieranno un po' rispetto all'11 iniziale visto contro la Juventus in finale.



In primis rientrerà Ospina tra i pali al posto di Meret. La difesa a 4 dovrebbe essere confermata, con Manolas che è ancora fuori per infortunio. Sull'out mancino scalpita Ghoulam: per lui ci potrebbe essere uno scampolo di partita, con Mario Rui che dovrebbe partire dall'inizio. Centrocampo a tre che difficilmente sarà toccato. Demme confermatissimo davanti la difesa, pronti al suo fianco Zielinski e Fabián Ruiz a inventare. Nel tridente l'unica certezza si chiama Lorenzo Insigne. Per Mertens può essere arrivato il momento del riposo a vantaggio di Milik, mentre sull'altra fascia scalpita Politano, con Callejon che potrebbe sedersi in panchina.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso