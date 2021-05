No, grazie. Ieri Gattuso ha comunicato ai dirigenti della Fiorentina che è orientato a rifiutare l'offerta del presidente Commisso, il quale gli aveva proposto un contratto biennale da quasi 2 milioni di euro netti a stagione.

Ora la pista più accreditata per l'allenatore del Napoli porta alla Lazio, dove il rapporto tra Lotito e Simone Inzaghi si è sfilacciato da tempo.



Il club viola vira sul tecnico spagnolo Marcelino dell'Athletic Bilbao in alternativa al portoghese Fonseca, in uscita dalla Roma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono stati proposti pure Domenico Tedesco, Ferreira del Palmeiras e Rudi Garcia (Lione), che però non convince.



Resta in piedi anche la possibilità di riaprire un dialogo con Juric (Verona), che l'estate scorsa aveva raggiunto un accordo verbale con i collaboratori di Commisso. E, magari, potrebbe tornare di moda il nome di Sarri, anche se il tecnico toscano non ha più avuto contatti con la Fiorentina da ottobre scorso quando gli fu proposto di entrare in corsa per sostituire Iachini.