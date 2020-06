Mancano poco più di 24 ore e ci sarà il fischio d'inizio per una delle partite più importanti della stagione del Napoli. La finale di Coppa Italia, all'Olimpico di Roma, contro la Juve. Gattuso non vuole sbagliare, i giocatori nemmeno. C'è la voglia di portare a casa il titolo.



Proprio per questo l'allenatore del Napoli ha voluto chiedere il massimo alla squadra: "Teniamo tutto da parte, anche le questioni societarie o economiche. Vinciamo per noi stessi!". Al termine dell'allenamento di ieri Gattuso ha poi continuato a ripetere la stessa frase: "Lo vedo che siete carichi, ora dobbiamo vincere questa Coppa Italia!". Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.