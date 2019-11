Secondo Gazzetta, in vista di Liverpool-Napoli, Carlo Ancelotti ha in mente due novità rispetto all'1-1 contro il Milan. in difesa torna Mario Rui, in attacco Mertens con Lozano. Fabian Ruiz, non ancora al top, andrà al massimo in panchina. Formazione tipo invece per Klopp con Salah, Manè e Firmino in attacco. In difesa Van Dijk con Lovren. In mediana Henderson, Fabinho e Wijnaldum.