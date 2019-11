E' arrivato nell'ombra e dall'ombra è uscito prendendosi la scena, meritandosi l'attenzione dei grandi club. La buona stagione del Verona, ottavo con 18 punti, 8 in più della zona retrocessione, ha la firma di ​Sofyan Amrabat, centrocampista tuttofare arrivato in estate dal Bruges, diventato in poco tempo fondamentale per gli equilibri di gioco di Juric e un prezioso uomo mercato. In pochi in estate scommettevano su di lui, tra questi il direttore sportivo Tony D'Amico, che con grande intuizione l'ha strappato ai belgi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Quasi un affare. Perché il centrocampista olandese con passaporto marocchino ora vale almeno quattro volte tanto ed è destinato a portare nelle casse una corposa plusvalenza.



IL PREZZO S'IMPENNA - Lo sanno bene i club che in questi giorni hanno bussato alla porta dell'Hellas. Tra questi Inter e Napoli, che hanno chiesto informazioni e, per il momento, hanno adottato strategie diverse. Marotta, colpito in positivo da Amrabat dopo la sfida di campionato vinta 2-1 dagli uomini di Conte, l'ha messo in stand by, Giuntoli sta invece studiando l'offerta: 10 milioni per anticipare la concorrenza e averlo da giugno (Amrabat in questa stagione ha infatti già giocato con due maglie). Una cifra che difficilmente convincerà il Verona, che vuole aspettare giugno prima di cederlo. Quando potrà valere molto di più.