Pioggia e forte vento a Napoli e situazione climatica da tenere sotto controllo in vista della sfida tra la squadra di Rino Gattuso e il Genoa di Rolando Maran in programma oggi alle 18. È prevista allerta arancione nel capoluogo campano fino alle 6 di domani mattina, con il picco che dovrebbe arrivare proprio alle 18, in prossimità del fischio d'inizio del match.