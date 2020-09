All'intervallo di Napoli-Genoa la squadra di Gattuso è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Hirvig Lozano. Il centrocampista azzurro Fabiàn Ruiz ha commentato così i primi 45': "Abbiamo fatto bene nel primo tempo - racconta lo spagnolo a Sky Sport - ma è mancato un altro gol per chiuderla, dobbiamo farlo quanto prima. Loro giocano bene e creano pericoli".