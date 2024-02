Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Traoré dal 1', solita coppia per Gila

Prima gara del sabato nella 25esima giornata di Serie A. Al Maradona arriva il Genoa di Gilardino per affrontare la squadra di casa, quel Napoli di Mazzarri in crisi di gioco e risultati. I campioni d'Italia in carica arrivano dal ko col Milan e sono stati superati anche dal Torino. Kvara e compagni si trovano ora al decimo posto in classifica, uno shock se si pensa al campionato stravinto solo qualche mese fa. Una sfida quella di oggi da non sbagliare: ecco le formazioni ufficiali.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson