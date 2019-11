Napoli-Genoa è la partita che conclude il programma del sabato della dodicesima giornata di Serie A. Una partita delicatissima per la formazione di Carlo Ancelotti, dopo i fatti di una settimana agitatissima fuori dal campo e con l'episodio che ha visto protagonista Allan nelle scorse ore. Gli azzurri hanno raccolto la miseria di 2 punti nelle ultime tre giornate e occupano attualmente la settima posizione in classifica. Anche i rossoblù vogliono riscattare le ultime due sconfitte di fila, in particolare il ko della scorsa settimana contro l'Udinese.



Ecco alcuni dati statistici sulla partiti forniti da Opta:



L'ultimo successo del Genoa contro il Napoli in Serie A è arrivato nel gennaio 2012 (3-2 sotto Pasquale Marino) - da allora 10 successi partenopei e quattro pareggi. Il Napoli è imbattuto da 10 sfide interne di Serie A contro il Genoa, grazie a sette vittorie e tre pareggi. Nelle ultime tre partite di campionato il Napoli ha raccolto solo due punti, i partenopei non infilano una striscia di almeno quattro gare senza successi in Serie A da settembre 2015. A partire da metà settembre (turno di domenica 15 incluso), il Genoa è la squadra che ha perso più partite nei cinque maggiori campionati europei: sette sconfitte su nove match.



Il Genoa ha subito 26 reti in questo campionato; sei delle ultime otto squadre che hanno incassato almeno 26 gol nelle prime 11 gare stagionali di Serie A sono poi retrocesse a fine campionato, incluse tutte le ultime tre. Il Napoli è la squadra che ha colpito più legni (24) nel corso del 2019 nei cinque maggiori campionati europei – esattamente tanti quanti ne avevano contati nel 2018, alle spalle solo di Hoffenheim (26) e Barcellona (25). Nel corso dell’anno solare 2019, solo la Fiorentina (13) ha pareggiato più match del Genoa (11) in Serie A.



Piotr Zielinski ha segnato due reti contro il Genoa in campionato, inclusa la sua prima nella massima serie (nell’ottobre 2015 con la maglia dell’Empoli). Il centrocampista del Napoli è il giocatore che ha effettuato più tiri senza segnare in questo campionato (24). L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte attiva a cinque gol nelle ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A (tre reti e due assist), nelle precedenti cinque contro il Grifone era sempre rimasto a secco.



Goran Pandev ha realizzato due gol nelle ultime tre partite di campionato, tanti quanti quelli segnati nelle precedenti 29 gare. L’attaccante macedone ha collezionato 92 match, conditi da 19 gol, con la maglia del Napoli in Serie A tra il 2011 e il 2014.