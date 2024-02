Napoli-Genoa LIVE le formazioni ufficiali: c'è Traoré, non Natan. Retegui con Gudmundsson

Il Napoli torna in campo e non può più sbagliare. I campioni d'Italia in carica affrontano il Genoa in un match valido per la 25ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio d'inizio allo stadio Maradona di Napoli alle ore 15:00. Gli azzurri sono reduci dal ko col Milan e dal sorpasso di ieri del Torino che ha spinto la truppa di Mazzarri al decimo posto. I liguri invece hanno ben figurato con l'Atalanta pur cedendo nel finale. Dopo il 2-2 della gara d’andata, Napoli e Genoa potrebbero pareggiare entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1993/94.



Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson