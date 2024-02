Napoli-Genoa: Mazzarri non vuole perdere il treno Champions, i bookie puntano sul gol dell’ex del Cholito

Nono posto in classifica a -7, ma con una gara in meno, sul quarto posto in classifica. Non il campionato atteso in estate dal Napoli campione d’Italia in carico, sconfitto anche domenica in casa del Milan. Anche per il Genoa è arrivata una battuta d’arresto – dopo otto risultati utili consecutivi – contro l’Atalanta. Nella sfida tra deluse dell’ultimo turno le quote sorridono al Napoli, dato vincente a 1,59 contro il segno «2» - assente da 15 anni - visto tra 5,80 e 6. Il pareggio, come all’andata, si gioca invece a 3,80. Nonostante il Napoli abbiamo subito almeno una rete in quattro delle ultime cinque di Serie A, per i bookie sarà No Goal, in pole a 1,70 sul Goal dato a 2,05. Per quanto riguarda il risultato esatto invece il terzo 2-1 consecutivo al Maradona, dopo quelli con Salernitana e Verona paga 8 volte la posta. Con Osimhen ancora in dubbio, il peso dell’attacco del Napoli è sulle spalle di Giovanni Simeone, con il “Cholito” – ex del match – offerto nella lavagna marcatori a 2,75, seguito da Giacomo Raspadori, che ha nei rossoblù la vittima preferita in Serie A, a 2,90. Tra gli ospiti occhi puntati sul duo Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, proposti entrambi a 4,75.