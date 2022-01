Faouzi, difensore del, parla a Radio Kiss Kiss: "Eravamo contenti per la prova, ma un po' delusi per il risultato perché potevamo cercare i tre punti. Ma dal punto di vista del gioco siamo rimasti molto contenti. Abbiamo fatto un bel gioco e non è facile farlo lì a Torino. Sto bene. La Juve è passata, va dimenticata, ora c'è la partita di domani e dobbiamo concentrarci su questa gara"."E' una partita importantissima, una di quelle in cui abbiamo fatto fatica negli ultimi tempi. Sono partite che ti permettono di avere un cambio di marcia"."Per me è stato subito dopo il primo infortunio. Ci stavamo giocando lo scudetto, mi sono infortunato ed era dura non essere in campo. Il primo anno è stata dura, volevo dare una mano alla squadra per vincere quello scudetto che alla fine non abbiamo vinto"."E' un ragazzo eccezionale, un bravissimo ragazzo. A livello calcistico il Napoli ci può puntare per il futuro perché lui ha grandissime qualità e deve solo esprimerle, con continuità, giocando. E' giovane, ha tanta qualità. E' davvero il nuovo terzino, il terzino moderno, il quinto moderno. Ha un passo importante, veloce ed è un bravo ragazzo. Ha una carriera molto importante davanti a lui. Deve solo fare le scelte giuste perché avrà bisogno di giocare e lavorare. Il fatto che quest'anno è con Spalletti lo aiuta molto a crescere"."Sì sì, abbiamo parlato con lui. Fortunatamente parla anche francese, quindi possiamo aiutarlo. E' un bravo ragazzo e ci darà una grande mano"."L'importante è rimanere nel cuore dei tifosi, come uomo prima che come calciatore. La mia vittoria, in carriera, è questa. Poi succederà quello che succederà, ma oggi devo dare una mano al Napoli e farò il massimo per riuscirci".