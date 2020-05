Dopo sei stagioni in maglia azzurra potrebbe essere arrivato il momento di dire addio a Napoli per Faouzi Ghoulam. Sono oramai due anni e mezzo che non riesce a tornare sui livelli che lo hanno portato ad essere devastante fino al 1 novembre 2017, quando iniziò la sua discesa in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore destro in occasione della gara contro il Manchester City.



Questo potrebbe essere il momento giusto per tentare di rilanciarsi altrove e dare una svolta alla sua carriera. Tra i club che seguono l'algerino ecco spuntare la Fiorentina. Il giocatore ha richieste in Francia e in Spagna, però preferirebbe restare in Serie A.



Il club viola al momento pensa con attenzione alla situazione Biraghi-Dalbert e solo dopo aver risolto quest'incognita si muoverà di conseguenza. Ma Ghoulam rappresenta la primissima alternativa e non dovrebbe comportare un impegnativo esborso economico. Ne parla di questa trattativa La Nazione.