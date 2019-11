Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, parla a La Bouter del suo momento no: "Ho accusato un problema muscolare, ma non è nulla di preoccupante. In questo momento, se voglio ritornare in nazionale, dovrò trovare continuità col Napoli. Coppa d'Africa? E' stato difficile dire no, ma avevo bisogno di lavorare, di potenziare i muscoli. Insomma, non ero pronto fisicamente. Ho qualche rimpianto, ma sono felice che la squadra abbia vinto. Ai miei connazionali dico che il mio obbiettivo è di ritornare a giocare quanto prima con la maglia dell'Algeria".