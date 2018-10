Secondo Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli, Faouzi Ghoulam potrebbe presto tornare a disposizione di Carlo Ancelotti: “Ghoulam vicino al rientro. Il terzino resterà a Castel Volturno e si allenerà con gli altri giocatori che non sono andati in nazionale. Da quello che filtra il ragazzo è pronto. Non sarebbe da escludere, infatti, che possa rientrare nella lista dei convocati di Udine. Al massimo potrebbe far parte della lista per la gara al San Paolo contro la Roma in programma per la settimana successiva”.