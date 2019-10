Il quotidiano Il Roma analizza la questione infortuni in casa Napoli: "Basta vedere i numeri: dopo sette giornate di campionato, il Napoli deve fare i conti già con otto infortunati complessivi. Di questi otto il 75% ha avuto (o ha) un problema di natura muscolare. Considerando tutte le squadre di Serie A soltanto la Roma ha fatto peggio, con ben 12 infortunati e una percentuale di problemi muscolari del 50%. Anche la Juventus conta lo stesso numero di infortunati del Napoli (otto) ma la percentuale di problemi muscolari è inferiore, fermandosi al 50%. Tra le società più virtuose spicca l’Atalanta, che non registra alcun infortunio muscolare. Di certo si fa notare questo dato, perché per il Napoli l’infermeria vuota era un fiore all’occhiello. Lo storico medico sociale Alfonso De Nicola non c’è più. Pur trattandosi di un professionista esemplare, il dato degli infortunati in crescita non si può imputare al suo addio"