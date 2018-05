Come rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Carlo Ancelotti è pronto ad accettare Napoli. Dal suo entourage, infatti, filtra la volontà d’accettare le avances del presidente De Laurentiis con tanto di intesa di massima già raggiunta sulla base di un biennale più l’opzione di un anno a 4 milioni a stagione più bonus. Inoltre, l'ex Bayern e il patron partenopeo avrebbero anche già parlato di calciomercato: sacrificabili Dries Mertens e Jorginho per reinvestire il tesoretto, ma l'allenatore si è sincerato di due conferme in particolare: quelle di Kalidou Koulibaly e di Lorenzo Insigne. Il progetto Napoli gli piace, motivante così come lo è più in generale tornare in Italia in una squadra che negli ultimi anni è stata la diretta concorrente della Juventus.