Decimo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. La squadra si è allenata questa mattina presso il campo di Carciato dopo la vittoria di ieri in amichevole per 4-1 contro il Perugia.



Prima fase di attivazione, seguita da un lungo lavoro tattico. È arrivata anche una strigliata da parte di Spalletti nei confronti di Juan Jesus che, durante un'esercitazione, ha sbagliato un retropassaggio verso il portiere. L'allenatore, con tono deciso, gli ha detto "Voglio che la passi bene!". Esercitazione, poi, sui calci di punizione e sui calci d'angolo. Osimhen non ha preso parte all'allenamento, scarico per lui dopo la gara di ieri. Al termine della seduta, Spalletti si è fermato cinque minuti con Olivera per svolgere lavoro individuale.