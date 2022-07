Il giocatore più atteso a Dimaro nei prossimi giorni dai tifosi del Napoli è sicuramente Kalidou Koulibaly. Il contratto in scadenza, le perplessità sul futuro e le parole del ds Giuntoli non possono che destare preoccupazione.



Mercoledì De Laurentiis arriverà nel ritiro di Dimaro. Koulibaly ha voglia di misurarsi all'estero, preferibilmente in Premier League. Non è tanto una questione economica ma anche di ambizioni. Sarà probabilmente decisivo il faccia a faccia tra presidente e giocatore che andrà in scena giovedì a Dimaro. Il mancato rinnovo, però, non significherebbe automaticamente addio. Lo riporta oggi Repubblica.