La notizia del momento in casa Napoli riguarda l'acquisto di Victor Osimhen. L'attaccante del Lille è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. La volontà da parte del club partenopeo c'è tutta, con il ds Giuntoli che è al lavoro ininterrottamente per regalare a Gattuso il giovane attaccante in vista della prossima stagione.



Proprio Giuntoli ieri ha raggiunto la squadra in trasferta a Bologna, dove ha parlato con Gattuso. Secondo quanto riportato da Repubblica, avrebbe confidato al tecnico calabrese di avere già l'accordo con il Lille su una base di 55 milioni da versare nelle casse del Lille. All'incontro in Sardegna c'era anche il giocatore, entusiasta del trasferimento al Napoli. Manca, dunque, solo l'ok del nuovo agente.