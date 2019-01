Secondo il Corriere dello Sport: "Rientra nei parametri anagrafici del Napoli ma per il Psv è intenzionato ad inchiodarsi alla soglia dei quaranta milioni di euro. Però (anche) questo è talento allo stato puro ed intriga assai: Giuntoli non sfila via, rimane a discutere, a inviare messaggi subliminali a Raiola (il manager) e in Olanda va spesso un osservatore"