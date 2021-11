Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, parla a Dazn prima della sfida con l'Hellas Verona: "Partita chiave per lo scudetto visto anche il derby? Sarò ripetitivo, però sì e no. La squadra deve pensare a fare la sua partita, è un percorso lungo, non possiamo guardare gli altri e dobbiamo pensare solo a noi stessi".



JUAN JESUS - "E' un ragazzo che sta facendo molto bene, in passato all'Inter fece grandi campionati, ha fatto la sua parte anche nella Roma, l'anno scorso è stato poco utilizzato, ma abbiamo avuto questa opportunità e il mister lo conosceva: finora ha dato grandi risposte".



RINNOVO INSIGNE - "Incontro con il suo agente Pisacane? I rapporti sono ottimi con l'agente e Lorenzo che sta pensando al campo. Non ci sono novità".