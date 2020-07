Il Napoli fa sul serio per Osimhen, è il vero obiettivo del calciomercato estivo. E si prova a chiudere quanto prima, con il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli che ora è in Sardegna per definire l'affare con il giocatore.



LA VOLONTÀ - Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere. Il giocatore ha dato l'ok per il trasferimento a Napoli, vanno però definite le commissioni dei nuovi agenti del nigeriano. Il club partenopeo vuole chiudere in fretta, onde evitare l'intromissione di altre società.



IL LILLE - Avendo avuto l'ok del giocatore, però, manca un altro step, ovvero l'intesa economica finale con il Lille. Il club francese ha preso un impegno con il Napoli per la cessione di Osimhen, però vuole guadagnare quanto più possibile dall'affare. Questo perché al momento dell'acquisto dallo Charleroi (squadra belga in cui giocava lo scorso anno Osimhen) è stata fissata una clausola secondo la quale in caso di rivendita del giocatore il 10-15% sarebbe andato al club precedente.