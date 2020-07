Il Napoli punta Victor Osimhen per il prossimo calciomercato estivo. Il giocatore è stato in città due settimane fa, trattenendosi per qualche giorno, e ha parlato sia con De Laurentiis che con Gattuso. L'offerta è stata recapitata all'attaccante del Lille e al suo entourage, ma l'ok definitivo da parte del club francese (che chiede circa 70 milioni di euro) e soprattutto del ragazzo non è ancora arrivato. Osimhen e chi lo assiste ha chiesto tempo per valutare tutti gli aspetti del progetto prospettatogli, col Napoli che attende una risposta a giorni.



Nei giorni scorsi, è stata ribadita a più riprese l'esistenza di una sorta di ultimatum, scaduto il quale gli azzurri avrebbero dirottato le loro attenzioni su un altro giocatore che possa sostituire il prossimo partente Milik (l'ultimo nome che è emerso è quello di Alexander Sorloth, bomber in forza al Trabzonsport ma di proprietà del Crystal Palace). Proprio lo stesso Osimhen ha risposto a queste voci su Twitter ironizzando così: "Dieci giorni di ultimatum" (con tanto di risata finale).