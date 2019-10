Come riporta il Corriere dello Sport: “Il Napoli ha frequentato spesso, ancora prima del sorteggio, la Red Bull Arena per dare un senso alle proprie valutazioni su Dominik Szoboszlai. Giuntoli s’è innamorato sia dell’uno che dell’altro: Szoboszlai, centrocampista (tatticamente moderno) ungherese di 19 anni, pure lui un ragazzino capace di rapire Giuntoli, dopo essere stato a lungo corteggiato, nell’estate scorsa dalla Lazio. Ha la postura e anche l’andatura, l’atteggiamento, di Milinkovic-Savic, è trequartista di nascita che in piena fase evolutiva può essere tante cose assieme, anche un regista”