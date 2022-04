Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Dobbiamo essere una squadra forte, al livello di quella di quest'anno. "Kvaratskhelia lo stiamo seguendo da tempo e cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli - ha detto a Radio Kiss Kiss - Manca ancora un po' di tempo, il suo è uno dei primi nomi della nostra lista per parametri fisici, mentali, economici e tecnici".



IN ATTACCO - "Belotti è un grande attaccante, ma avendo giò Osimhen, Mertens e Petagna non credo che faremo nulla in attacco; poi non so quello che succederà a giugno. Traoré? Piace a tutti i top club, ma non è il momento di pensarci. Dopo due anni di Covid dobbiamo stare attenti al bilancio per poi costruire la squadra".



OLIVERA - "E' un giocatore bravo, con caratteristiche diverse da Mario Rui. Ci interessa, ma stiamo seguendo anche altri giocatori. Anguissa? Ha fatto una grande stagione, la nostra volontà è quella di riscattarlo ma l'ultima decisione arriverà a fine campionato".