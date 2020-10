Il Napoli era alla ricerca di un centrocampista di sostanza, un giocatore pronto a dare il meglio di sé in un centrocampo a 2. Questo giocatore sembra essere proprio Bakayoko, ex Milan e attualmente di proprietà del Chelsea.



C'è stata un'accelerata per portare Bakayoko a Napoli. Giuntoli ha parlato telefonicamente con il club londinese e l'accordo (prestito secco) è stato trovato senza troppe difficoltà. L'obiettivo, ovviamente, è concludere l'affare entro due giorni, dato che lunedì il mercato chiuderà. Ma potrebbe essere addirittura questione di ore, come racconta la Gazzetta dello Sport. Manca l'accordo economico con Bakayoko, dato che attualmente percepisce 3,5 milioni al Chelsea, mentre il Napoli gliene offre 2. Ma per arrivare in fretta alla firma si troverà un punto d'incontro con qualche bonus da inserire per ufficializzare il nuovo centrocampista con la maglia del Napoli.