Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra gli azzurri e il Bologna: "Il clima non è mai stato un problema. Dobbiamo invertire la tendenza in campionato, fare i punti che meritiamo e continuare il nostro percorso di crescita".



SULLA ZONA CHAMPIONS - "E' stato un inizio di stagione delicato, con tanti infortuni per trauma e tante scelte discutibili che hanno condizionato l'inizio della stagione. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare, ma meglio".



Nel frattempo il silenzio stampa del Napoli è terminato. Iniziò il 5 Novembre in occasione della partita di Champions League contro il Salisburgo ed è finalmente cessata. Tutti i dipendenti della SSC Napoli, potranno rilasciare dichiarazione nel pre e post gara a partire da stasera nella partita contro il Bologna.