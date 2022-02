Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, parla a Sky Sport prima della partita con il Barcellona: "Credo che saranno due partite belle e combattute, spero non ci sia una favorita. Nel senso che spero che il Napoli sarà all'altezza dell'avversario, una squadra molto forte che sta passando un momento non dico di crisi. Però è pur sempre il Barcellona, ha fatto un mercato importante. Spero che il Napoli sia all'altezza".



SU OSIMHEN - "È andato bene, si sente bene, può giocare. Bene per noi".



SU JUAN JESUS - "Credo che il mister abbia cambiato qualcosina, per mettere un po' di fisicità e forza fresca da quella parte, dove c'è Adama Traoré che fa della forza fisica una delle sue migliori qualità".



SU INSIGNE - "Noi contiamo molto nella professionalità del ragazzo, che credo stia dimostrando con l'impegno quotidiano, di partita in partita. E credo che anche Napoli sia cresciuta molto come piazza".



COME STA LA SQUADRA - "Non la vedo ancora al cento per cento come a inizio stagione, ci sono un po' di infortunati appena rientrati, qualcuno si è fatto male, chi è tornato dalla Coppa d'Africa non è ancora al cento per cento. Però lo spirito è quello e contiamo di tornare al massimo a breve. Elmas si può esprimere al meglio in altre posizioni del campo, ma il mister evidentemente ha ritenuto che possa essergli più utile lì".