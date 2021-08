Un centrocampista, dopo l'infortunio di Demme. Questa la priorità di mercato del Napoli, al di là del rinnovo di Insigne, di Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli, che infatti è al lavoro per tappare la falla. Il nome sul quale, negli ultimi giorni, il ds dei campani sta insistendo è quello di Sander Berge, classe '98 norvegese dello Sheffield United, club retrocesso in Championship nell'ultima stagione.



LA RICHIESTA - Ex Genk, nell'ultima Premier League ha collezionato 15 presenze ed è pronto, nel prossimo weekend, a iniziare la sua prima annata in Championship. Mercato permettendo. Come dicevamo, infatti, il Napoli insiste, ma per il momento la proposta italiana è di prestito con diritto di riscatto, mentre, dall'altra parte, gli inglesi chiedono la cessione a titolo definitivo, in cambio di 15 milioni di euro. Parti distanti, al momento, ma Giuntoli continua a lavorare. Non dimenticando le alternative, da Zakaria a Bakayoko, passando per Basic. Perché la priorità è quella: un centrocampista.