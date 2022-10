Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro l’Ajax.



IN ATTACCO - "Raspadori al posto di Simeone? Il mister credo che voglia continuare sulla linea dell'ultima partita, vuole dominare la palla e quindi ha scelto un attaccante bravissimo a legare come Giacomo, mentre nel finale si può aprire la partita e serve avere gamba e fisico".



SULLA FASCIA - "Mario Rui sta andando benissimo, Tadic è molto fisico, loro giocano molto su queste pallonate, magari ha voluto interporre altre caratteristiche all'esterno dell'Ajax".



IN EUROPA - "Più considerati? Non lo so. Noi cerchiamo di migliorare, di farsi valere ogni partita. Siamo appena partiti, siamo curiosi di scoprirci, non sappiamo che sensazione diamo agli altri, speriamo che sia buona".



I TOP - "Tutti parlano di Kvara, ma stanno facendo bene tutti. A parlare di un calciatore ora si fa fatica, c'è la squadra che sta facendo bene, tutti hanno dato il loro contributo, c'è da migliorare tanto, tenere i piedi per terra, stare tranquilli e sereni".



KVARA - "Cercato già con Ancelotti? Sì. Siamo stati bravi e fortunati, oltre che tempestivi ad averlo preso".