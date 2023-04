, direttore sportivo azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Milan.“Siamo contenti del rientro anche se non sappiamo quanto ne abbia, Speriamo tenga per tutta la partita”.“Rui ha una qualità tecnica importante, ci dà tanto nel palleggio. Dovendo fare la partita è determinante. Ndomeble è fresco, è stato risparmiato in campionato perché squalificato. Elmas farà bene a gara in corso. Politano è più palleggiatore, farà bene”.“Non ci abbiamo mai pensato, abbiamo dei parametri da rispettare. Possiamo stupire con il gruppo esistente”.“La forza del club è la lungimiranza. Adesso il futuro conta poco, dobbiamo goderci il presente”.Ai microfoni diha poi proseguito: "Siamo orgogliosi di essere qui e di giocarci una semifinale di Champions. C'è un po' di vantaggio da parte del Milan che ha fatto un gol in casa, ci mancano due giocatori importanti, ma stasera dobbiamo pensare al campo, a fare una grande gara e continuare a fare la storia"."Lui ha tanti anni di contratto. Noi abbiamo un modo di lavorare che ci porta ad essere sempre in contatto con le agenzie e gli agenti: c'è tempo per certi discorsi, ora pensiamo alla gara di questa sera"."E' un giocatore molto importante, l'ha dimostrato". Poteva fare il centravanti nel match d'andata? "Inutile pensarci, pensiamo a questa gara. Stiamo molto meglio rispetto a 15 giorni fa e il Napoli conta come 'noi', non come giocatore singolo"."E' una giornata particolare, molto bella. Sono qui da otto anni, abbiamo giocato gare importanti e quella di stasera è probabilmente la più speciale. Ci può proiettare a una semifinale a cui nessuno prima avrebbe mai creduto".