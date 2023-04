Manca sempre meno. Questa seraallo Stadio Maradona di Fuorigrottasi affrontano neldopo l'1-0 per i rossoneri all'andata. Di seguito il LIVE di avvicinamento al match:- Ieri sera il patron del Napoli Aurelioche nelle prossime ore volerà a Los Angeles, ha incontrato di nuovo i tifosi per un aperitivo. Nel frattempo aveva pranzato al Britannique con Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia.Squalificati: Kim, AnguissaDiffidati: Politano, Juan JesusSqualificati: nessunoDiffidati: Ballo-Touré, Tonali, Tomori, Krunic- Cresce ogni minuto di più l'attesa per la sfida di questa sera tra, valida perla squadra di Stefanoquesta sera al Maradona scenderà in campo con la classica divisa rossonera, mentre iluserà quella azzurra.- Il proprietario delGerrynon sarà presente allo stadio stasera per la sfida col Napoli per impegni di lavoro. Sugli spalti del Maradona ci sarà la dirigenza rossonera al gran completo: il presidente Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara. Sarà presente il consigliere d’amministrazione Gordonha parlato al sito della UEFA in vista del match di questa sera contro il Napoli che può valere le semifinali di Champions League: "È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un'energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro. È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela".- QuestiGollini, Idasiak, Meret, Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori.