Il ds del Napoli, Giuntoli lavora alle cessioni di Tutino e Ounas: il primo è richiesto da Salernitana e Parma, mentre sul secondo ci sono Venezia, Torino e Marsiglia. Da definire la posizione di Luperto e Gaetano, reduci dai prestiti al Crotone e alla Cremonese.



Contini, terzo portiere senza neanche una presenza nella stagione precedente, ha tutta l'intenzione di cambiare aria per giocare: legittima aspirazione a 25 anni. Sempre secondo il Corriere dello Sport, partirà in prestito anche Palmiero.



Così il Napoli farà cassa per poi cimentarsi nell'operazione ritenuta primaria da Spalletti: l'acquisto di Emerson Palmieri dal Chelsea. Il terzino sinistro agognato. La formula è da definire, ma la valutazione di partenza si aggira sui 20 milioni di euro.