Spalletti si è detto pronto a incatenarsi pur di far rimanere Koulibaly al Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, l'agente del difensore senegalese ha incontrato il Paris Saint-Germain. Che ha già preso Sergio Ramos a parametro zero dal Real Madrid con un contratto biennale da 15 milioni di euro netti a stagione.



Ma, considerando i recenti problemi fisici dello spagnolo, Ramadani ha riproposto l'affare a Leonardo. La base d'asta, nel frattempo, è sempre la stessa: 50 milioni di euro trattabili. Venti in più rispetto ai 30 offerti dal Manchester United.