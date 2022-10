A pochi minuti da Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato a Dazn: "Dobbiamo pensare partita per partita, a iniziare da quella di stasera. E se possibile, vincerla. Tutta la squadra sta facendo molto bene, è riduttivo parlare dei singoli. Le frasi provocatorie di Mourinho? Non rispondo. Pensiamo a noi perché il cammino è ancora lungo per tutti gli obiettivi".